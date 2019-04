Provincia, esordio del nuovo Consiglio. Il coro unanime: “Vogliamo contare di più”.

Provincia, prima seduta

Meno di un’ora. Tanto è durato il primo Consiglio provinciale nella sua nuova composizione dopo le elezioni del 17 marzo. Tanto è bastato per i saluti e i ringraziamenti di rito, per la convalida degli eletti, per fissare gli obiettivi e i desiderata della Provincia oltre che per la presa di tre prelievi dal fondo di riserva per complessivamente poco meno di 100mila euro.

Il discorso del presidente

Ad aprire i lavori il discorso del presidente Roberto Invernizzi. “Tante cose sono state fatte, tante sono da fare – ha osservato – Questo territorio ha la necessità di essere protagonista, una necessità che ha anche la Provincia specie in questa fase di rivisitazione delle autonomie”. Invernizzi ha ribadito il ruolo del Consiglio e dei suoi rappresentanti: “Come già abbiamo fatto in questi anni, opereremo a vantaggio della collettività, al servizio della gente. Insieme, per far crescere questo territorio”.

Un ruolo da protagonista

Un ruolo attivo, da protagonista, che i neo eletti rivendicano anche più operativamente come sottolineato da Fabio Meroni (Lega), ex assessore e attualmente consigliere comunale a Lissone: “Tutti sanno quanto mi sono adoperato per il ruolo della Provincia e la sua dignità. Del resto, ci sono competenze che non riescono a essere seguite né dalla Regione né dai Comuni”. Ruolo operativo rimarcato anche da Nicolas Monguzzi (Insieme per la Brianza), consigliere comunale a Monza: “C’è da farsi valere, i cittadini hanno bisogno delle Istituzioni, di sapere che la Provincia c’è. Fondamentale sarà capire le esigenze e le necessità di tutti i Comuni del territorio”.

Controriforma sulle Province

A chiederla con forza è stato il capogruppo della Lega Andrea Villa: “Questo nuovo Consiglio presenta una perfetta parità tra Centrodestra e Centrosinistra. Questa situazione ci presenta delle responsabilità ancor più grandi. Su tutte, quella di lavorare e collaborare proficuamente con l’altra parte politica che sta in Aula. Il nostro compito sarà di fare forti pressioni sul Governo per portare avanti le istanze del nostro territorio e chiedere una controriforma per le Province”. L’intervento del capogruppo leghista è stato condiviso da Concetta Monguzzi (Brianza rete comune), sindaco di Lissone, confermato vicepresidente, mentre Riccardo Borgonovo (Insieme per la Brianza), sindaco di Concorrezzo sarà il presidente d’Aula.