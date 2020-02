Psicosi da Coronavirus: barista inventa una curiosa mascherina. Si chiama “imberiagos” e l’ha inventata Alan Alboresi nel suo bar di Seregno.

Psicosi da Coronavirus: barista inventa una curiosa mascherina

In questi giorni di grande preoccupazione per il Coronavirus che, dalla Cina è arrivato anche in Italia, i gestori dei locali pubblici iniziano ad essere fortemente impensieriti da un possibile calo della clientela.

Come rimediare? Ci ha pensato ironicamente il gestore del bar Tabacchi in via Cadore, Alan Alboresi, che ha progettato una geniale e curiosa soluzione. La mascherina “imberiagos”.

“Avevo già notato, in questi giorni, un calo di affluenza nel mio bar, dove in 30 anni di carriera, le ho passate tutte: dalla guerra nel Golfo, alle Torri Gemelle… adesso l’argomento principale è il Coronavirus” – ha spiegato Alboresi.

“Ascoltando i clienti ho capito che i locali sarebbero stati il primo posto ad essere disertato, proprio perché frequentati da persone di ogni nazionalità e così ho inventato la “mascherina imberiagos”.

Si tratta di una comunissima mascherina che ha un foro all’altezza della bocca per far passare la cannuccia. Un’idea simpatica e curiosa per porre l’attenzione su un problema molto sentito nelle ultime settimane e allo stesso tempo sdrammatizzarlo.

“All’esterno del locale ho già messo un enorme espositore dove, chiunque, gratuitamente, può prendere la propria mascherina. Devo dire che la cosa ha ricevuto un interesse inaspettato. Comunque – conclude Alboresi – spero che tutto torni presto alla normalità. Ma se così non fosse, per andare al bar, c’è sempre la mascherina “imberiagos”.

Così si può tranquillamente brindare… magari alla salute!

