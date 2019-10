Pubblicata la mappa dei luoghi dove non prende il cellulare. In Brianza, incredibilmente, non ci sono zone scoperte dalla rete.

La mappa dei luoghi dove non prende il cellulare

E’ stata pubblicata su Google la mappa dei luoghi d’Italia dove ci sono problemi di copertura e non si riesce a telefonare. Grazie ad un capillare lavoro dell’Uncem (Unione nazionale comunità enti montani) iniziato a luglio, è oggi possibile conoscere nel dettaglio se in un luogo c’è segnale o meno.

Incredibilmente, come potete vedere dalla mappa, la Brianza è tra i pochi luoghi in Italia dove non ci sono problemi di segnale, almeno in base ai dati dell’Uncem, che ha coinvolto 1200 paesi.

Le situazioni critiche in Lombardia

In Lombardia le situazioni più difficili si riscontrano invece nelle zone dell’alto Varesotto, alta Bergamasca e alta Valtellina e alto Garda.