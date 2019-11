“Puliamo il mondo” a Cimnago, raccolti 40 sacchi di rifiuti.

Puliamo il mondo a Cimnago

Una quindicina i volontari che hanno risposto “Presente” all’invito dell’assessore all’Ambiente e all’Ecologia Roberto Corneo: questa mattina, domenica 10 novembre 2019, hanno fatto piazza pulita dei rifiuti lungo la via Bizzozzero a Cimnago e nelle aree limitrofe, passando anche per il Lago azzurro. Armati del materiale occorrente e di tanta buona volontà hanno raccolto l’immondizia lasciata dagli incivili. In tutto sono una quarantina i sacchi riempiti.

Plastica, bottiglie di vetro e scarpe

“Abbiamo notato un miglioramento rispetto alle altre volte, la quantità dei rifiuti si è dimezzata – il commento dell’assessore – C’erano meno ingombranti, abbiamo raccolto soprattutto spazzatura generica, plastica, lattine, bottiglie di vetro e scarpe. Un po’ di tutto ma in quantità minore rispetto al passato. Penso che le serate organizzate sull’ambiente e sul compostaggio un po’ siano servite a sensibilizzare”. Un ringraziamento va ai cittadini e ai volontari sempre presenti, in primis Gruppo alpini e Associazione nazionale carabinieri.