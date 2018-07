Punk, musica scozzese e tributo a Lucio Battisti: musica e spettacolo per l’estate a Parco Tittoni (Desio).

Ogni ora una festa diversa

Venerdì 27 luglio arriva una novità già apprezzatissima altrove: 1 hour – ogni ora una festa diversa, (apertura cancelli 19.30 — inizio spettacolo alle 22 fino alle 23.30) sul palco un maxi countdown di 60 minuti detta la durata di uno specifico party, al termine del conto alla rovescia una sirena, accompagnata da una cascata di coriandoli, dà il cambio di scena e di musica per l’inizio di una nuova festa.Si alterneranno sul palco: Lollipop (50s-60s / Rock’n’roll); Hottanta (i vinili più forti del decennio 80’s); Bad Ass (Reggaeton/ Reggae; Roghers (Indie / Rock); Flow (Hip Hop, Trap ); Megamix – 90s party (Anni Novanta / Dance / Hip Hop); 2000 dance (80-90-2000 / Pop House).

Punk e musica scozzese

Sabato 28 luglio fremono gli appassionati di punk, e non solo, per l’arrivo di un ormai storico gruppo celtic punk canadese, formato a Vancouver e influenzato dalla musica tradizionale scozzese: i “The Real McKenzies” (apertura cancelli 19.30 — inizio spettacolo 22), che oltre a comporre ed eseguire materiale proprio ripropongono canzoni tradizionali scozzesi come “Flower of Scotland”, eseguita però solo con voce e cornamusa. Sempre on the road, per tour lunghi mesi, in 26 anni di carriera gli instancabili rocker hanno diviso la scena con gruppi come Rancid, NOFX e Metallica.

Tributo a Lucio Battisti

Domenica 29 luglio, il Tributo a Lucio Battisti (apertura cancelli 19.30 — inizio spettacolo 21 — ingresso gratuito) è solo il piacevole sipario di una giornata dedicata all’arte e ai bambini. Si comincia con le visite guidate a Villa Tittoni (ore 10 e ore 12). Dalle 15 alle 17 “Tittoni for kids” presenta la fiaba animata “Il piccolo principe” con laboratorio di danza e manualità. Sempre alle 15 “Zodiaco in rosa”: parliamo di stelle, femminilità e benessere con l’astrologa Nisa. Alle 16.30 Paolo Conte racconta “Le delizie della Villeggiatura”, ovvero tutto ciò che si deve sapere su Villa Tittoni ed il suo Parco. Con la partecipazione di Cristina Redi, assessore alla Cultura del Comune di Desio. Ingresso libero. Alle 20 salgono sul palco i “Blue Vibes”, in un concerto da fiaba le più belle colonne sonore dai film Disney suonate dal vivo. Ingresso libero.

Il cinema all’aperto

Lunedì 30 luglio, come di consueto la serata è relax, con il cinema all’aperto (apertura cancelli 19.30 — inizio spettacolo 21.30) e il film “Assassinio sull’Orient Express”, regia di Kenneth Branagh. Con Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad. Genere Drammatico • USA • 2017 • durata 114 minuti.

“A Glass of wine” e la musica balcanica

Martedì 31 luglio ritorna “A Glass of wine” (apertura cancelli 19.30 — ingresso gratuito), una delle principali novità della settima edizione di Parco Tittoni, organizzata con Just Wine. Un concept che racchiude in sé aperitivo, wine tasting e party. Mercoledì 1 agosto attenzione alla “Babbutzi Orkestar”, la banda balcanica che ha fatto ballare le più importanti piazze d’Italia e d’Europa, con quella che definisce Balkan Sexy Music e che spazia tra musica balcanica e punk, passando per la musica popolare da osteria fino alla più estreme radici della surf music. Divertimento assicurato.