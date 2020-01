«Tra arte e fede. Anche con l’arte puoi fare del bene». Questo lo slogan alla base di un’importante iniziativa benefica che si terrà nel pomeriggio di domenica 19 gennaio, alle 15, nella chiesa San Carlo e San Luigi di piazza Cuzzi a Besana.

Asta benefica

Un’asta benefica di quadri resa possibile dalla generosità di Luisa Nobili che ha voluto donare dieci opere da lei realizzate proprio a favore della Comunità Pastorale Santa Caterina. Chiunque è invitato a partecipare, aiutando nel contempo la propria comunità: l’intero ricavato sarà infatti utilizzato per la parrocchia. Da non perdere, al termine dell’asta, il tè caldo da gustare in buona compagnia.

«Anche con l’arte si può fare del bene. Nulla di più vero» ha detto don Mauro Malighetti, parroco a Besana. «Un’asta come non si era mai vista: un’idea del tutto originale, organizzata in un periodo molto particolare, in occasione della festa della famiglia. Ci tengo a ringraziare di cuore Luisa Nobili per tanta generosità e rinnovo il mio invito a tutti a prendere parte ad un pomeriggio sicuramente diverso e molto significativo».