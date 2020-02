Diodato ha visto la 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020. I brianzoli lo avevano già ascoltato dal vivo il 21 giugno scorso a Desio, durante l’estate di Villa Tittoni.

Diodato vince a Sanremo 2020

Da diversi giorni il suo nome è sulla bocca di tutti. Stiamo parlando di Diodato, il vincitore assoluto del Festival di Sanremo 2020. La sua canzone “Fai Rumore” ha raccolto l’apprezzamento di pubblico, critica e stampa, aggiudicandosi anche gli altri più importanti riconoscimenti della kermesse: il premio della critica “Mia Martini” e il premio della sala stampa “Lucio Dalla”.

L’uscita dell’album in cui è contenuta anche la canzone che ha gareggiato alla kermesse sanremese è prevista per il 14 febbraio 2020.

Il concerto a Villa Tittoni nel 2019

Ma Diodato in Brianza lo conoscevamo già. Il cantautore, nato ad Aosta, cresciuto a Taranto e romano d’adozione si è infatti esibito pochi mesi fa sul palco del Festival di Villa Tittoni. A ricordarcelo sono proprio gli organizzatori che, nel pieno dei preparativi per l’edizione 2020, hanno ripescato dal cassetto le foto più belle dell’esibizione del cantante.

Antonio Diodato si è esibito a Desio lo scorso 21 giugno con un concerto che è stato molto apprezzato dal pubblico. Ecco alcuni scatti della serata:

La carriera in breve

Diodato ha iniziato la sua carriera musicale a Stoccolma. Il suo primo album, “E forse sono pazzo” è stato pubblicato nel 2013. Un anno più tardi è arrivato “A ritrovar bellezza” e poi “Cosa siamo diventati”, del 2017.

Tra le sue canzoni più famose, oltre a “Fai rumore”, ci sono anche “Che vita meravigliosa”, “Essere semplice” e “Babilonia”.

Il testo di “Fai Rumore”

Sai che cosa penso,

Che non dovrei pensare,

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima,

Ma forse è questo temporale

Che mi porta da te,

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te.

E me ne vado in giro senza parlare,

Senza un posto a cui arrivare,

Consumo le mie scarpe

E forse le mie scarpe

Sanno bene dove andare,

Che mi ritrovo negli stessi posti,

Proprio quei posti che dovevo evitare,

E faccio finta di non ricordare,

E faccio finta di dimenticare,

Ma capisco che,

Per quanto io fugga,

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale tra me e te.

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale,

E non ne voglio fare a meno oramai

Di quel bellissimo rumore che fai.