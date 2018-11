Quartiere San Giorgio, pronta a settembre la nuova palestra a servizio della primaria “Tagliabue”. Lo ha annunciato il sindaco di Desio Roberto Corti ai piccoli studenti. Nel prossimo anno scolastico, quando torneranno sui banchi di scuola, troveranno una palestra nuova. Sarà una palestra a “impatto zero”: struttura in legno e “tetto verde” per la massima efficienza energetica e elevati livelli di comfort sia invernali che estivi.

L’annuncio per la nuova palestra durante l’incontro a San Giorgio

L’annuncio durante l’incontro alla primaria Tagliabue con la consegna delle bandiere. L’idea è stata del Comitato di Quartiere “San Giorgio”, le bandiere le hanno consegnate il sindaco Roberto Corti e l’assessore all’Istruzione dell’obbligo Giorgio Gerosa insieme a Palmiro Seghezzi, presidente del Comitato di Quartiere, alla presenza della locale sezione dei Bersaglieri.

La consegna delle bandiere

Il sindaco ha voluto ricordare il ruolo dell’Europa, “garanzia di pace. La nostra società oggi ha paura e prevale chi crede che sfasciare sia la soluzione ai problemi. Ma la risposta è la coesione tra gli Stati e i popoli europei”. Gerosa, rivolto ai volontari del Comitato di quartiere e del “Pedibus”, ha sottolineato “l’importanza della partecipazione attiva come valore per la comunità. L’impegno a prendersi cura degli spazi in cui si vive è il fondamento su cui si costruisce, ogni giorno, una società sana”.

L’importanza di un uso consapevole dell’acqua

Il pomeriggio ha previsto anche l’intervento di Alberto Sala, responsabile dei laboratori di “Brianzacque”, ha spiegato ai bambini l’importanza di un uso consapevole dell’acqua, una risorsa che non è infinita. Lo ha fatto con un fumetto “La famiglia Bevilacqua e le puzzette Waterclean”, che racconta di come i membri di questa famiglia quando bevono l’acqua del rubinetto acquisiscono dei super poteri che gli permettono si sconfiggere i cattivi.

Il ricordo della figura di Umberto Tagliabue

Infine i bersaglieri hanno ricordato la figura di Umberto Tagliabue a cui è intitolata la scuola di via Sant’Appollinare. Classe 1894, originario di San Giorgio, Umberto Tagliabue durante la Grande Guerra fu arruolato nel 4° reggimento dei Bersaglieri con il grado di «aiutante di battaglia». Morì il 18 giugno 1918 per ferite riportate in combattimento all’ospedale chirurgico mobile «Città di Milano». Fu decorato di due medaglie d’argento al valore militare.