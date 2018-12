Quest’anno la «Run4Piro» si corre in Autodromo. Sono già aperte le iscrizioni per partecipare alla terza edizione della marcia non competitiva in ricordo del campione di motociclismo Fabrizio Pirovano di Biassono.

La Run4Piro si corre in Autodromo

L’iniziativa è in programma domenica 16 dicembre. Un percorso interno all’Autodromo di Monza, con ritrovo alle 8.30 e partenza alle 9.30 (entrata dall’ingresso di Porta Vedano a Monza). «Quest’anno siamo riusciti a ottenere la pista – spiega con soddisfazione Claudia Citterio, organizzatrice dell’evento – I partecipanti possono scegliere di correre o camminare. Al termine ci sarà il consueto scambio di auguri con una fetta di panettone».

Il ricavato in beneficenza

Ai primi mille iscritti sarà regalata una t-shirt commemorativa. In palio, inoltre, premi al primo classificato e alla prima classificata del percorso più lungo. «Presso il locale Monza Parabolica Experience allestiremo un’esposizione di tutte le moto e i caschi di Fabrizio – ha aggiunto Claudia – Speriamo in un’ampia partecipazione perché l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Oncologica Niguarda Onlus, che sarà presente con un banchetto informativo. Lo scorso anno siamo arrivati a 400 iscritti. Ci si può iscrivere anche all’ultimo minuto oppure presso la pasticceria Ul Galet di via Cesana e Villa o sul sito della fondazione (www.oncologianiguarda.org). Ringrazio di cuore tutti gli sponsor che sostengono l’iniziativa». Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla pagina Facebook «Run4Piro».

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola martedì 11 dicembre.