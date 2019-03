Quota 100: la Cgil vi spiega tutto quel che c’è da sapere. Martedì 12 marzo a Vimercate il primo di cinque seminari.

Quota 100: ecco cosa c’è da sapere

Cinque assemblee aperte alla cittadinanza per spiegare le opportunità di “Quota 100“, la nuova misura del governo: primo appuntamento a Vimercate, questa sera, martedì 12 marzo a partire dalle 18.

“Seminario informativo Quota 100”, questo il titolo della nuova iniziativa di Inca, il patronato della Cgil, e dalla Camera del Lavoro di Monza e Brianza. Cinque assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza per informare e per dare risposta alle numerose richieste di chiarimenti in merito alla nuova misura introdotta dal Governo.

Gli incontri saranno curati dagli esperti del patronato Inca-Cgil di Monza e Brianza e serviranno ad illustrare quanto prevede la normativa in materia, chiarendo quali sono le opportunità e le modalità operative.

Da Vimercate a Carate

Il primo appuntamento, come già accennato, è previsto per martedì 12 marzo alle 18, a Vimercate, nell’Auditorium della Biblioteca di piazza Unità d’Italia, 2.

La formazione su quota 100 verrà replicata martedì 19 marzo alle 18.30 a Carate Brianza, al Centro anziani «Pierino Aliverti» di via Nazario Sauro, 26.

Poi Cesano Maderno e Desio

La settimana successiva, martedì 26 marzo, sarà la volta di Cesano Maderno: l’incontro di formazione è previsto alle 18 alla sede Auser di via S. Martino, 7.

Il 2 aprile alle 18, il seminario informativo farà tappa alla la Camera del Lavoro di via Fratelli Cervi, 25 a Desio.

Ultima tappa a Monza

Infine, ultima tappa il 9 aprile, sempre alle 18, alla Camera del Lavoro territoriale di Monza, in via Premuda, 17.

“Questi incontri di formazione sono organizzati per approfondire la materia e per offrire un supporto concreto alle persone che possono avvalersi di questa opportunità”, ha spiegato Davide Cappelletti, direttore di Inca-Cgil Monza e Brianza.