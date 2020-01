Raccolta rifiuti ingombranti: dal 6 febbraio a Vimercate è gratuita su appuntamento. Il ritiro avverrà solo di giovedì ma occorre prenotare.

Raccolta rifiuti ingombranti

Novità per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti ingombranti a Vimercate. Dal prossimo giovedì 6 febbraio infatti sarà attiva a Vimercate la nuova modalità di raccolta.

Le novità riguardano il servizio dedicato alle utenze domestiche che sarà gratuito e a cadenza quindicinale previo appuntamento telefonico.

Come accedere al servizio

Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi chiamando numero verde di CEM Ambiente 800.34.22.66. Al momento delle prenotazione sarà comunicato l’orario di ritiro e il codice di prenotazione.

Il ritiro è comunque previsto nella giornata di giovedì dalle 6.00 alle 14.00. Sarà possibile esporre i rifiuti ingombranti su suolo pubblico entro le ore 6.00 del giorno stabilito e non prima delle ore 18.00 del giorno precedente.

E’ importante ricordarsi che il limite degli ingombranti non può essere superiore a 3 metri cubi di lunghezza massimo a 2,6-2,8 m e larghezza 1,5 m con un peso non superiore ai 60 kg.

I rifiuti non dichiarati o eccedenti i limiti non verranno ritirati.