Novità in arrivo per la raccolta dei rifiuti a Desio, con una nuova zonizzazione delle aree rispetto al passaggio settimanale. Parte la campagna d’informazione , in modo che i cittadini non arriveranno impreparati.

Raccolta rifiuti, ecco cosa cambia

Le tre zone in cui è già diviso il territorio comunale, a partire da inizio aprile saranno suddivise in altre tre sotto-zone (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Rispetto ai rifiuti da esporre, l’assessore Stefano Guidotti fa presente: “I giorni di raccolta rimangono gli stessi per ciascuna area e sotto-area, cambiano, invece, le tipologie di rifiuti da esporre”. In particolare umido e sacco arancione verranno ritirati sempre due volte alla settimana, una volta il sacco blu, quello giallo e la carta.

“Un cambiamento importante”

“Un cambiamento importante – prosegue l’assessore – perché in questo modo avremo in giro meno compattatori grossi e questo ci consentirà di avere una riduzione del traffico”. Inoltre, sarà possibile “velocizzare il recupero dei sacchi non conformi, rimasti sul marciapiede”. Dall’inizio di marzo sarà avviata la campagna informativa rispetto alla novità che verrà introdotta. “Ci auguriamo – afferma Guidotti – che questo modo di procedere dia buoni risultati, come è successo per il sacco blu, che ci ha permesso di ottenere dei picchi mai raggiunti per la raccolta differenziata”.