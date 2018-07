“Race Across Limits”: è partita questa mattina, intorno alle 10, la pedalata solidale da Besana a Santiago de Compostela. A guidarla Sabrina Schillaci, architetto e atleta di Vergo Zoccorino. Sostenuta, oltre che da tanti amici, dal marito Davide Citterio.

“Race across limits” al via

Dalle 9 i ciclisti in maglia nero e rosa si sono radunati davanti alla Basilica in sella alla loro bicicletta. Una quarantina in tutto, pronti per la prima tappa della pedalata solidale: 140 chilometri fino ad Asti. Tra questi anche il sindaco Sergio Cazzaniga che ha seguito la comitiva, “scortata” da Polizia locale e Protezione civile, fino ad Albiate.

Il parroco, don Mauro Malighetti, ha impartito la benedizione, regalando a Sabrina un rosario per il viaggio.

“Dio ci vuole bene e ci accompagna anche dentro le fatiche”, ha affermato il sacerdote.

“Grazie a tutti, a partire da Davide”

Sabrina ha preso il microfono per ringraziare tutti i presenti. A partire dal marito Davide, dal 2007 costretto su una sedia a rotelle.

“E’ stato lui a credere per primo in questa avventura. Mi ha supportato e sopportato come sempre. Non sarà fisicamente con noi per l’intero il viaggio, ma con il cuore non ci lascerà mai”, ha assicurato emozionata la besanese.

In sella per i bambini

“Race Across Limits” è una pedalata da 2mila e 200 chilometri, da Besana a Santiago De Compostela, per raccogliere fondi a favore della fondazione “C.O.ME Collaboration onlus”. Quest’ultima si occupa di trattare osteopaticamente, in forma totalmente gratuita, neonati e bimbi disabili in Italia, Moldavia, Spagna, Sud Est Asiatico e Nord Africa. Dopo la prima tappa di oggi, ne seguiranno altre diciassette, da 85 a 140 chilometri, da affrontare con andatura cicloturistica. Non mancherà la sosta a Lourdes.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola martedì 17 luglio.