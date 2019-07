Tre ragazzi di Cesano Maderno al raduno mondiale degli scout negli Stati Uniti. Saranno Yasmine Foutag, Matteo Porro e Beatrice Cazzulani.

Grande emozione per tre giovani scout del CNGEI di Cesano Maderno che dal 22 luglio al 3 agosto parteciperanno al 24esimo raduno mondiale degli scout che si terrà negli Stati Uniti.

Saranno più di 45mila i giovani, provenienti da tutto il mondo, che parteciperanno a questo grandissimo evento in West Virginia. Il tema che accompagnerà questo Jamboree sarà “Unlock a new World”, sblocca un nuovo mondo, ed è un invito per i ragazzi che parteciperanno, e per gli adulti che saranno presenti, ad aprirsi verso la scoperta e la conoscenza di realtà diverse.

L’Italia sarà presente complessivamente con ben 1200 persone tra adulti volontari e ragazzi, pronti a rappresentare il nostro Stato nel migliore dei modi.

Come detto poco sopra tra i ragazzi che partiranno tra qualche giorno alla “scoperta” dell’America saranno presenti anche 3 Esploratori (due ragazze e un ragazzo) della Sezione CNGEI di Cesano Maderno, associazione scout laica che da più di 60 anni opera nei territori di Cesano, Seveso e da un anno anche a Limbiate.

Si tratta di Yasmine Foutag, Matteo Porro e Beatrice Cazzulani che si sono dimostrati entusiasti di intraprendere questa fantastica esperienza e rappresentare i propri gruppi.

“Ovviamente questo evento non rimarrà solo nei nostri ricordi, ma al nostro ritorno vogliamo rendere partecipi tutti di quello che abbiamo incontrato e provato” hanno spiegato emozionati i

ragazzi,”in fondo siamo degli ambasciatori”.