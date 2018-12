Regione Lombardia premia il suo piccolo campione: Edoardo Savino il pilota di minimoto di sette anni. Il giovanissimo talento di Cascina Gaeta di Cesano Maderno ha ricevuto un riconoscimento dall’assessore allo Sport e giovani della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi

Regione Lombardia premia il suo piccolo campione

La premizione di “Edo31” è avvenuta alla presenza di Marina Romanò, capogruppo della Lega di Cesano, Gabriele Aliprandi, presidente onorario del “Moto Club Biassono” e Ruggero Uberti, vicepresidente del “Moto Club Biassono” e, ovviamente, della sua famiglia (papà Daniele, mamma Gina e la sorella Chiara). “Ad Edo è stato consegnato un riconoscimento per i successi di questa sua stagione, sia in Italia che in Spagna”, racconta il papà Daniele, che prosegue: “Alla premiazione sarebbero dovuti essere presenti anche Eddy del Moto club e Marco della Scuola motociclismo Como, ad entrambi facciamo gli auguri di pronta guarigione”.

L’assessore Cambiaghi si è complimemtata con il baby pilota

“Edoardo era felicissimo e anche tutti noi eravamo visibilmente emozionati. Dopo la consegna del premio e di un dono, uno zainetto, e dopo le foto di rito, dall’ufficio dell’assessore Cambiaghi siamo saliti al 29esimo piano del Palazzo della Regione, da dove abbiamo ammirato il bellissimo panorama di Milano vista dall’alto. È stata una bella esperienza”. La prossima premiazione ufficiale del campioncino sarà in Spagna, per il titolo di Campione Andalucia Ohvale 110: “Partiremo il 14. Dopo le fatiche della stagione – dice papà Daniele – finalmente Edoardo può riposare e raccogliere i frutti del suo lavoro”.

La passione sconfinata di Edoardo per le moto

Tra gli ultimi successi di Edo, oltre alla vittoria spagnola, la conquista del titolo di Campione interregionale del Nord Italia. “Manteniamo però lo sguardo verso il futuro, l’obiettivo per il 2019 è il campionato italiano di velocità di minimoto. Proveremo a partecipare cercando di dare il meglio”, continua il papà. Edoardo ha chiesto al papà di provare una minimoto alla tenera età di cinque anni, e fin dal primo istante è stato amore. Ha iniziato a competere nella stagione 2016 e ha scelto il suo numero di gara, il 31, che è il giorno della sua nascita. E’ cominciata così la sua promettente attività agonistica che nei giorni scorsi l’ha portato fino al Pirellone.