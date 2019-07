Regione, soldi per le bande musicali e contro le truffe agli anziani. Via libera poco fa dal Pirellone alla variazione di bilancio.

Regione, contributi alle bande musicali

Nell’ambito della variazione al bilancio, l’Aula ha approvato di destinare 240mila euro al sostegno di bande musicali e cori per l’acquisto di strumentazioni musicali e divise.

Regione, spot in Tv contro le truffe

Altri 200mila euro verranno invece destinati dalla Regione per la realizzazione e la trasmissione di spot televisivi sulle emittenti lombarde per contrastare le truffe agli anziani e alle persone deboli. I due stanziamenti seguono gli ordini del giorno approvati a giugno dove appunto il Consiglio regionale aveva deciso di accantonare 440mila euro di fondi liberi. “La responsabilità del Consiglio regionale – ha osservato il vicepresidente Francesca Brianza, relatore del documento – nella gestione dei mezzi finanziari a disposizione per la propria attività istituzionale non si esaurisce unicamente nel rigoroso contenimento delle spese, ma richiede anche che le risorse avanzate siano destinate a un utilizzo coerente con l’azione politico-legislativa dell’ente e che questi risparmi possano diventare volano di sviluppo per la società lombarda”.

Il documento in Aula

Fra le altre variazioni approvate, sono stati aumentati i fondi per il rischi di contenzioso legale (23.000 euro) e per la formazione obbligatoria per la sicurezza sui luoghi di lavoro (20.000 euro). Più in generale, l’illustrazione del documento in Aula ha fatto emergere un’Assemblea lombarda che può vantare un bilancio assolutamente virtuoso, “il cui trend di miglioramento – ha osservato Brianza – è in continua crescita”. Fiore all’occhiello della Regione, un dato emblematico relativo al costo della politica: la riduzione della spesa procapite a carico dei cittadini lombardi. “Dai 2,76 euro per abitante del 2013, è passata a 2,48 euro nel 2017 e nel 2018 è ulteriormente scesa a 2,38 euro per cittadino”, ha concluso Brianza. I lavori dell’Aula proseguono nella giornata di oggi con l’esame di rendiconto 2018 e assestamento 2019 di Regione Lombardia dove si parlerà anche degli stanziamenti per Pedemontana e per la metropolitana a Monza.