Hanno preso il via da Monza le iniziative promosse da Provincia MB, Ufficio scolastico provinciale e consigliera di parità della Provincia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Hanno collaborato alcuni istituti scolastici della Provincia e diverse Amministrazioni comunali; da Monza a Seregno, da Cesano Maderno a Limbiate, da Lazzate a Vimercate.

Questa mattina gli studenti delle classi prime dell’Iti Hensemberger di Monza hanno piantato alcuni fiori nelle aiuole davanti al Comune di Monza, un gesto sicuramente semplice ma che voleva avere un grande significato simbolico: dire con un fiore sì alla gentilezza.

All’evento sono intervenuti il presidente della Provincia MB Luca Santambrogio; la consigliera di parità della Provincia Alessandra Ghezzi; la dirigente scolastica dell’Hensemberger Petronilla Ieracitano; Elena Centemero, dirigente scolastico e coordinatrice del tavolo di lavoro per l’attuazione del Piano nazionale per l’educazione al rispetto e Giovanna Lauria, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale. Tutti/e rivolti ai ragazzi (all’Hensemberger la stragrande maggioranza degli studenti sono maschi) con parole diverse hanno rimarcato l’importanza del gesto che gli studenti stavano per compiere, invitandoli ad approfondire il concetto del rispetto “perché questa giornata possa costituire un bagaglio che vi porterete poi dietro per tutto l’anno”.

Conclusa la simbolica fase della piantumazione delle aiuole gli studenti si sono spostati al Teatro Manzoni, dove insieme ai compagni hanno assistito allo spettacolo teatrale “Streghe”, da un testo di Marco Avarello per la regia di Paola Nespoli e Vittoria Tonetti. Scuola promotrice l’Iis Versari di Cesano Maderno. Domani le iniziative proseguiranno a Vimercate, secondo un programma che potete trovare cliccando qui: Respect Week: Provincia e scuola in campo contro la violenza sulle donne

