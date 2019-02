Restyling per il monumento di Papa Pio XI in piazza Conciliazione a Desio. Saranno sistemate le fontane e il verde.

Restyling per il monumento del Papa in piazza Conciliazione

E’ questo l’intervento che in primavera interesserà la statua del Pontefice desiano in piazza Conciliazione. I lavori potranno godere del finanziamento di 25mila euro grazie all’Art Bonus, il concorso «Le reti del cuore» di RetiPiù che nel 2017 aveva regalato alla città di Desio il terzo posto. Una cifra accantonata in attesa di aprire il cantiere.

Lavori in primavera

Ad annunciarlo è stato il sindaco, Roberto Corti. “I lavori, assegnati con una determina a dicembre, avranno inizio tra marzo e aprile, quando le temperature si alzeranno – ha affermato – L’intervento riguarderà il verde e la riattivazione delle quattro fontane con un impianto di ricircolo”. Lavori previsti per circa 50mila euro. Sarà questo un primo step che interesserà il restyling completo del monumento dedicato al Papa desiano.