Retata di Polizia locale, carabinieri e unità cinofila di Monza sabato sera, nel parcheggio di via Garibaldi dietro piazza Zanzi a Renate. Quattro i giovani trovati in possesso di droga, per un totale di sette grammi tra hashish e marijuana. Per loro – un minorenne di Veduggio e tre maggiorenni del paese; tre italiani e il quarto di origine straniera – è scattata la denuncia per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre segnalati come assuntori alla Prefettura.

Retata antidroga a Renate

Erano le 21,30 quando la squadra ha raggiunto il posteggio dove si erano riuniti una dozzina di ragazzi. Sono stati tutti identificati e controllati, anche grazie al prezioso contributo del cane antidroga. Addosso a quattro di loro sono stati trovati hashish e marijuana. Niente cellophane, né bilancino o soldi. Per questo non si è configurato il reato di spaccio. L’operazione di sabato è arrivata in seguito al monitoraggio della zona da parte dei vigili. Monitoraggio che continuerà nelle prossime settimane.