Prima giornata di riapertura, seppur parziale, per la Strada Statale 36 dopo la frana della scorsa settimana. Dalla serata di ieri è stato attivato il bypass che consente agli automobilisti di percorrere la super lungo la carreggiata sud che è stata appositamente allestita da Anas a doppio senso di marcia. Tra Abbadia e Bellano quindi si circola tranquillamente senza dover più percorrere la Strada Provinciale 72.

Riaperta la Statale 36: ecco il bypass

Come riportano i colleghi del GiornalediLecco.it , proseguono i lavori per mettere in sicurezza la parete franata. Al momento sono stati disgaggiati circa 40 metri cubi di materiale. Anas ha confermato che la “carreggiata nord resterà chiusa al traffico sino al termine di tutte le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza che consistono nel riposizionamento delle barriere paramassi e nel ripristino della struttura della galleria ‘Scoglio’, lesionata dall’impatto sulla volta di un masso di grandi dimensioni”.

Leggi anche: