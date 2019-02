Riaperto il ponte sul fiume Seveso. E’ durata poche ore la chiusura del ponticello sul fiume Seveso che porta al posteggio della stazione di Cesano Maderno.

Ieri sera, intorno alle 23, il sindaco Maurilio Longhin, l’assessore alla Sicurezza Salvatore Ferro e il dirigente dell’Area tecnica comunale hanno effettuato un sopralluogo e hanno deciso di togliere le transenne con i cartelli “Attenzione: ponte pericoloso, non attraversare”. Le transenne erano state posizionate alle 17 di ieri, mercoledì 20 febbraio, all’incrocio con via Como per impedire ai veicoli l’accesso al ponte che sovrasta il fiume e porta a piazza Alda Merini, in seguito a un sopralluogo dei Vigili del fuoco. I pompieri erano intervenuti da Desio dopo la segnalazione di anomale vibrazioni della struttura al passaggio delle auto e avevano diffidato il Comune a continuare a garantire il traffico sul ponte “a causa di criticità di stabilità”.