A Seregno dopo tre anni riapre il parco “XXV Aprile” in centro città. Domenica prossima, 24 febbraio, un evento dedicato a bambini e famiglie per festeggiare dopo i lavori di manutenzione.

Kermesse con gli allievi di Cartanima

Dopo oltre tre anni, riapre il parco “XXV Aprile” in centro città che era chiuso dall’ottobre del 2015. Domenica prossima è previsto un evento dedicato in particolare ai bambini e alle famiglie con una merenda per festeggiare l’atteso traguardo. La festa avrà inizio alle 15.30 e vedrà la partecipazione della compagnia teatrale «Cartanima», con un medley di brani del musical «Sette spose per sette fratelli».

Ultimati i lavori di manutenzione del verde

L’area verde di piazza Roma era chiusa al pubblico dall’autunno 2015 per agevolare i lavori di un adiacente cantiere privato. Di circa 30mila euro la spesa sostenuta per la manutenzione straordinaria, affidata alla ditta «Cogecarp» di Salerno, che ha effettuato abbattimenti, potature oltre alla rimonda del secco delle alberature.

Previsti altri 50mila euro per migliorare i giardini

Con questo massiccio intervento il parco può riaprire in sicurezza ma, nel corso dell’anno, sono previsti altri 50mila euro di spesa per migliorare lo spazio verde con nuovi arredi, giochi per bambini, panchine e illuminazione. Intanto sono in corso interventi di manutenzione delle essenze arboree, pari a 15mila euro, anche nei giardini di Largo degli Alpini che la Giunta Mazza aveva chiuso per motivi di sicurezza.