Ricchi e poveri in Consiglio comunale, ecco i redditi degli amministratori di Lentate sul Seveso.

Con un reddito imponibile di 53.925 euro Gianfranco Borin, ex assessore al Bilancio della Giunta Rivolta e attuale consigliere del Pd, ex dirigente ora in pensione, si conferma per il secondo anno consecutivo il «Paperon de’ Paperoni» del Consiglio comunale. Al secondo posto, con 41.713 euro, c’è il presidente del Consiglio comunale Domenico Pansera (Forza Italia), quadro direttivo in banca. In terza posizione c’è il leghista Alessandro Bidoia, che lavora in un’azienda nel settore dell’arredamento e dichiara 37.941 euro.

