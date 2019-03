Questa sera si assegna il riconoscimento nazionale biennale “Garinei & Giovannini” istituito dalla compagnia teatrale “San Giovanni Bosco 1982”. All’Auditorium di Seregno sarà premiato l’attore Gianluca Guidi.

Riconoscimento a Gianluca Guidi

Una figura che lega passato e presente. L’edizione 2019 del riconoscimento “Garinei & Giovannini” in memoria di Pietro Garinei premia l’attore Gianluca Guidi per la straordinaria interpretazione di Don Silvestro nella commedia “Aggiungi un posto a tavola”. Nelle prime tre edizioni del celebre spettacolo il sacerdote era stato interpretato dal padre di Gianluca Guidi, Johnny Dorelli.

Gli altri premi della serata

Nella serata in Auditorium (dalle 21) sono previsti altri riconoscimenti. A Federico Bellone in qualità di migliore giovane regista professionista di levatura internazionale e, in ambito dilettantistico, alla Compagnia teatrale “Filodrammatica Gallaratese”. Saranno premiati anche gli studenti del liceo artistico “Modigliani” di Giussano che si sono occupati del redesign del logo “Garinei & Giovannini” e del logo della compagnia teatrale, guidata dall’infaticabile Giorgio Trabattoni.

Una serata per amore del teatro

Il premio, giunto alla settima edizione, consolida il profondo legame fra la compagnia teatrale “San Giovanni Bosco 1982”, le famiglie Garinei e Giovannini che hanno scritto la storia del teatro nonché il teatro “Sistina” di Roma. Nella prima edizione del 2006 il riconoscimento era stato assegnato a Enzo Garinei, attore e fratello di Pietro Garinei. Nelle edizioni seguenti sono stati premiati la Rassegna Bruna Frigerio, Massimo Del Rio, Enrico Brignano e Serena Rossi nel 2017.

La soddisfazione del presidente Giorgio Trabattoni