Rifiuti, a Desio novità in arrivo da inizio aprile. Con il sacco blu la raccolta differenziata ha raggiunto il 78, 31 per cento, con un incremento in un anno del 16,5 per cento.

Raccolta rifiuti, a Desio cresce la differenziata

È passato più di un anno dall’introduzione del sacco bluRfid per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato. Oggi possiamo affermare che questo cambiamento ha apportato dei benefici positivi, favorendo l’aumento della percentuale di raccolta differenziata. Un risultato straordinario, raggiunto grazie alla collaborazione tra Gelsia Ambiente e l’Amministrazione comunale, ma, soprattutto, grazie ai cittadini che, modificando le proprie abitudini, hanno dimostrato che anche una grande città – con oltre 40 mila abitanti – può ottenere degli ottimi risultati in termini di raccolta dei rifiuti.

Ecco cosa cambia

Per fare in modo che la raccolta differenziata sia ancora più efficiente ed efficace e per rendere il servizio più equilibrato, le zone di raccolta in cui è suddivisa la città passano da 3 a 6, con una conseguente modifica del calendario delle raccolte. Le novità saranno introdotte a partire dal prossimo 1° aprile. Tutte le tipologie di raccolta di rifiuti porta a porta mantengono la frequenza di ritiro settimanale, carta e cartone, vetro, sacco giallo (imballaggi in plastica, alluminio, acciaio), sacco bluRfid (secco indifferenziato), ad eccezione di umido e sacco arancione (pannolini, pannoloni e tessili sanitari) che mantengono la frequenza di ritiro due volte alla settimana. Per ulteriori informazioni sono a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì 8.30-18 e sabato 8.30-13) e il sito web www.gelsiambiente.it.