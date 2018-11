Riparte la stagione teatrale della Provincia di Monza e della Brianza. Archiviata la stagione 2017/2018 con numeri importanti: 140 mila spettatori e 500 mila euro di incassi complessivi; 40.000 studenti e 200 scuole coinvolte, si è pronti a ripartire, dopo il rinnovo del protocollo di Intesa tra Provincia, 10 Comuni e 12 Teatri.

Riparte la stagione teatrale

Anche quest’anno si punta sul Teatro Scuola. Grazie al contributo di Regione Lombardia, pari a 32.000 euro, la Provincia conferma il sostegno ai 10 teatri che propongono spettacoli dedicati alle scuole, da quelle per l’infanzia fino agli istituti superiori con 100 spettacoli in programmazione e più di 115 repliche per avvicinare gli studenti al mondo del Teatro.

“La cultura fa numeri importanti”

“La cultura in Brianza fa numeri importanti nonostante le poche risorse a disposizione – commenta il presidente della Provincia MB Roberto Invernizzi – Questo è un messaggio che non mi stancherò mai di trasmettere per incentivare ad investire sulle attività culturali del nostro territorio che hanno tutte le carte in regola per rendere la Brianza un polo d’attrazione culturale e turistica al pari delle grandi realtà”.

Palcoscenici 2018/2019

Il Circuito Teatrale MB presenta il cartellone per la stagione 2018/2019 con 286 spettacoli in programma, su temi e generi più diversi: dalla prosa al teatro per ragazzi e famiglie, dal teatro giovane e cabaret fino al teatro di riflessione e impegnato.

OpenTeatro: la promozione online oramai consolidata consente di acquistare il biglietto a prezzo scontato – dieci euro – tra quelli inseriti nel cartellone “speciale” che comprende 20 spettacoli in 11 teatri. Per aderire è sufficiente compilare il form Openteatro 2018/2019 sul sito web della provincia di Monza e Brianza www.provincia.mb.it/cultura dopo aver scelto lo spettacolo da vedere.

La promozione di OpenTeatro partirà con lo spettacolo del 14 dicembre 2018 al TeatrOreno di Vimercate, e si concluderà il 15 maggio 2019 con lo spettacolo al Teatro Nuovo di Arcore.

Il calendario completo è online su:

http://www.provincia.mb.it/cultura/cinema_teatro/index.html

info: marketing@provincia.mb.it e le direzioni dei teatri aderenti.