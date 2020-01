Ripristino ponte danneggiato sulla Sp13: i lavori dovevano durare fino al 31 gennaio ma la strada verrà riaperta in anticipo.

Ripristino ponte danneggiato sulla Sp 13: senso unico alternato fino a venerdì

Buone notizie per gli automobilisti che percorrono quotidianamente la SP13 Monza – Melzo: a seguito degli ultimi sopralluoghi eseguiti in cantiere dai tecnici della Provincia, è possibile stimare la rimozione del senso unico alternato all’altezza del ponte di Agrate – località via Archimede e la riapertura della viabilità superiore nella giornata di venerdì 24 gennaio 2020 anziché in data 31 gennaio come anticipato. Lo comunica in una nota l’Amministrazione provinciale.

I lavori

Infatti, la ditta incaricata delle operazioni di ripristino e rinforzo delle travi del ponte danneggiate lo scorso novembre dall’urto di un automezzo, procede a ritmi serrati per completare l’applicazione delle fibre polimeriche di rinforzo, oltre che il montaggio delle strutture ausiliarie metalliche a mensola agli appoggi delle due travi centrali più compromesse, nel tempo più breve possibile. Il cantiere ha una settimana di anticipo rispetto al programma.

La Provincia ricorda che le fibre polimeriche di rinforzo, a garanzia di una buona e corretta riuscita della lavorazione, richiedono che l’applicazione venga eseguita a idonee temperature, su strutture il più possibile “a riposo” e con tempi di presa di circa 48h: non è possibile, pertanto, limitare i sensi unici alternati solamente a fasce orarie esterne a quelle di punta o solo in notturna, evitando i disagi che si stanno verificando.

Lunghe code questa mattina

Già ieri sera, ma soprattutto questa mattina, a causa dei lavori e del senso unico alternato lungo l’arteria, si erano formate lunghe colonne di auto. Anche la viabilità nelle zone limitrofe aveva subito pesanti ripercussioni a causa dei lavori. LEGGI QUI I DETTAGLI