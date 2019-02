Impianti sportivi: fondi per la scuola di Verano e il campo da calcio di Busnago. In arrivo 184mila euro per i progetti di riqualificazione delle strutture esistenti.

Riqualificazione impianti sportivi

Verano Brianza e Busnago. Sono i due comuni in provincia di Monza e Brianza che potranno beneficiare del contributo complessivo di 184 mila euro, stanziato da Regione Lombardia a copertura delle spese di riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi.

Il finanziamento riguarda tutte le province

I nuovi fondi messi a disposizione da Regione Lombardia si vanno ad aggiungere agli otto milioni già annunciati lo scorso dicembre e assegnati a 68 comuni lombardi per la messa a norma dei centri sportivi sul territorio.

“Con questo incremento di 2 milioni di euro – ha sottolineato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia – salgono a 10 milioni gli investimenti che negli ultimi mesi abbiamo stanziato per gli impianti sportivi lombardi. Risorse molto importanti che evidenziano ancora di più l’impegno del presidente Fontana, dell’intera Giunta e del mio assessorato a favore dello sport di base che viene praticato sul territorio. Un ulteriore sforzo che abbiamo voluto mettere in campo soprattutto per incentivare l’attività sportiva a tutti i livelli e in ogni area geografica della nostra regione”.

I progetti destinatari del contributo

Dei 184 mila euro complessivi, 138 mila sono destinati al comune di Verano Brianza per la palestra della scuola primaria di via Manzoni, 46 mila euro serviranno al comune di Busnago per la messa in sicurezza del campo da calcio comunale.