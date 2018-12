Che fine ha fatto Mattia Mingarelli? Il 30enne di Albavilla, in Provincia di Como (sul suo profilo Facebook indica però di essere originario di Milano), è scomparso in Valtellina da venerdì 7 dicembre 2018 mentre si trovava nei boschi insieme al suo cane Dante. Sul posto sono arrivati anche i Ris di Parma e c’è un ultimo suo inquietante post su Instagram.

30enne scomparso in Valtellina

Come racconta GiornalediSondrio.it, Mattia aveva preso in affitto in Località Barchi a Chiesa Valmalenco, Provincia di Sondrio, ma pare non ci sia mai entrato: ha preso il cane ed è subito uscito prima del tramonto per effettuare una passeggiata. Il cane è stato ritrovato, lui no.

Inquietante post su Instagram

Sul suo profilo Instagram appare il cane che guarda l’obiettivo e alle spalle un paesaggio invernale. “Stagione invernale #GAME!! #snow #dog #chiesainvalmalenco #nature #dog #dante #preoccupato #ski” questi gli hashtag attribuiti al post pubblicato venerdì. Poi Mattia è scomparso nel nulla.

Perché il giovane era #preoccupato? E cosa significa quel #GAME!! ?

Ricerche in corso

Le ricerche e le indagini continuano anche oggi. Molte le squadre impegnate nelle operazioni. Sul posto Vigili del Fuoco, SAGF della Guardia di Finanza, Polizia, Soccorso Alpino e Protezione Civile.

Ecco l’appello dei famigliari su Facebook:

