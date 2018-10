Ritardi, cancellazioni, giunti rotti e ponti chiusi… presidio dei pendolari contro Trenord. La manifestazione è in programma per giovedì 18 ottobre.

Ritardi, cancellazioni, giunti rotti e ponti chiusi… presidio dei pendolari contro Trenord

Ritardi, cancellazioni e variazioni sono ormai all’ordine del giorno. La sporcizia sui treni è una costante. Le porte che non si chiudono altrettanto. Per non parlare dei passaggi a livello che spesso subiscono dei guasti. E ultime, ma solo in ordine di tempo, le gravi conseguenze al traffico ferroviario provocate dalla chiusura del Ponte di Paderno. E ancora, i giunti che si rompono: emblematico, dopo quello di Pioltello, l’episodio avvenuto poche settimane fa sulla linea tra Lecco e Milano. Un quadro decisamente poco edificante quello che abbiamo appena descritto. Ma purtroppo è la situazione a poche luci e molte ombre che vivono quotidianamente i pendolari lecchesi brianzole (che per altro viaggiano sulle linee più pericolose della Lombardia)- Proprio per questo molti pendolari lombardi parteciperanno, giovedì prossimo, al presidio di protesta che si svolgerà a Milano.

Presidio dei pendolari contro Trendord

La manifestazione avrà luogo il 18 ottobre alle 18 a Milano e precisamente in stazione Porta Garibaldi. Il sit-in è promosso dai comitati pendolari di tutta la Regione. Facile pensare che anche saranno molti anche i pendolari brianzoli a partecipare. Sono molte, infatti, le difficoltà incontrate dall’utenza brianzola ogni mattina. Problematiche che, nel corso degli ultimi mesi, vi abbiamo ampiamente raccontato. Ecco alcuni degli articoli pubblicati recentemente sul tema:

