Ritardi e soppressioni, scatta il bonus Trenord anche questo mese per i brianzoli che ne farebbero volentieri a meno. Sì perchè non ottenere i bonus sull’abbonamento significherebbe avere un servizio di trasporto ferroviario decente. Invece, ahimè, ci si deve accontentare ancora una volta di uno sconto che dovrebbe fungere da contrappeso per i disagi quotidianamente subiti.

Scatta il bonus Trenord

Nel mese di settembre 2018 i treni di molte direttrici del Servizio ferroviario regionale non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio. Gli abbonati di queste direttrici possono pertanto acquistare l’abbonamento mensile di DICEMBRE 2018 con lo sconto del 30% oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il Bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento.

Per quanto riguarda le linee più utilizzate dai pendolari del nostro territorio le tratte interessate sono la Chiasso-Como-Monza -Milano, Bergamo – Carnate – Milano, Lecco – Carnate – Milano e Seregno-Carnate. “Il Bonus è applicato sulle tratte da Lecco a tutte le stazioni fino ad Arcore. Le tratte Lecco-Monza e Lecco-Milano non rientrano nel Bonus in quanto appartenenti alla direttrice Tirano-Sondrio-Lecco-Milano (Dir. 7), come specificato nelle Condizioni di Trasporto Trenord ” specifica la società.

Bonus anche per le linee Asso-Seveso-Milano e Mariano/Camnago/Seveso-Milano.

L’indice di affidabilità

Ecco l’elenco delle linee interessate. Per maggiori dettagli potete consultare il sito di Trenord a questo link