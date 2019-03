Roadjob lunedì 25 marzo a Lariofiere di Erba. Il Career Day alla rovescia. Oltre 250 studenti a confronto con i “navigator” e i top employer.

Roadjob, il Career day alla rovescia

Un viaggio oltre gli ordinari schemi della relazione tra mondo del lavoro e scuola: è la filosofia di Roadjob, il progetto lanciato dalla rete di imprese, professionisti e istituti scolastici di Lecco, Como e Brianza, che lunedì culminerà nel suo evento più rappresentativo e i giovani saranno ancora una volta protagonisti.

Dopo aver partecipato ai workshop nelle loro scuole, oltre 250 studenti saranno coinvolti in uno speciale confronto con i manager e gli imprenditori delle principali aziende del territorio. E’ il Career day di Roadjob in programma il 25 marzo a Lariofiere di Erba. L’iniziativa è patrocinata da Regione Lombardia e organizzata in collaborazione con Cooperativa sociale Concerto e Aglaia Srl.

Non il “solito” Career day, Roadjob capovolgerà infatti le regole del gioco: la prestigiosa sede fieristica di Erba si trasformerà in una grande ‘arena’ dove non saranno gli adulti, bensì gli studenti, attraverso le loro domande, a dirigere il dibattito con i referenti del mondo del lavoro. I ragazzi potranno ascoltare dalla voce dei top employer quali sono le aspettative delle imprese e le opportunità professionali offerte dal territorio in cui vivono.

Alla ricerca di tornitori e altre figure

“Le realtà metalmeccaniche sono costantemente alla ricerca di giovani che abbiano un certo tipo di formazione: tornitori, fresatori, disegnatori meccanici, figure professionali che oggi sono dei tecnici altamente qualificati – spiega Umberto Pozzoli della Poliplast di Carate Brianza, azienda partner di RoadJob – Purtroppo l’officina e i reparti produttivi non sempre sono visti dai ragazzi come delle opportunità di crescita, di reddito e, cosa ancora più importante, di imparare un mestiere. Dobbiamo rendere i giovani consapevoli di queste possibilità e metterli in condizioni di poterle coglierle”.

La giornata del 25 marzo si aprirà con un primo incontro orientativo tra gli studenti e i “Navigator”, termine di evidente attualità con cui Roadjob ha ribattezzato i propri partner, i professionisti gli headhunter e agenzie per il lavoro. Ai “Navigator” spetterà il compito di rispondere alle richieste di informazioni dei ragazzi per aiutarli a orientarsi al meglio nel mondo del lavoro. Dopo un piccolo break, seguirà la testimonianza di Talent Garden, una tra le più note piattaforme di networking e formazione, che sarà presente all’evento con una propria delegazione.

Il Career Day entrerà quindi nel vivo con l’arena: dal palco, manager e imprenditori risponderanno alle richieste e alle curiosità dei ragazzi tra il pubblico.

All’interno dell’evento del 25 marzo ci sarà anche un momento dedicato esclusivamente agli universitari. Il tema? Personal Branding, ovvero l’arte di proporsi sul mercato del lavoro. Un argomento spesso sottovalutato, ma fondamentale soprattutto per muovere bene i primi passi. Il workshop sarà condotto direttamente da LinkedIn, che ha messo a disposizione un professionista dell’Headquarter di Dublino.

“Il rapporto con le imprese del territorio è una tradizione ed una risorsa preziosissima per le scuole – spiega la professoressa Petronilla Ieracitano, dirigente dell’Iti “P. Hensemberger” di Monza – Le aziende forniscono un luogo sicuro e di qualità dove i nostri ragazzi possono fare esperienza del lavoro in un contesto reale e offrono un know-how di conoscenze ulteriori. I ragazzi tornano dall’esperienza in azienda con conoscenze spendibili nel loro futuro lavorativo. Questo interscambio con il mondo del lavoro è oggi imprescindibile e aiuta i ragazzi nel trovare occupazione una volta concluso il percorso scolastico”.