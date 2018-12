Dal palco al fianco di Vasco Rossi alle chiese per annunciare il Vangelo: Nando Bonini, ex rockstar convertita al Cristianesimo, farà tappa a Desio per tenere un concerto in chiesa.

“Una donna vestita di sole”

Si intitola “Una donna vestita di sole” la recita musicale che andrà in scena venerdì 7 dicembre, nel giorno di Sant’Ambrogio, presso la parrocchia dei santi Pietro e Paolo. Lo spettacolo è stato scritto e interpretato da Nando Bonini, ex chitarrista del rocker di Zocca, idolo di generazioni di ragazzi e non solo. “Nando Bonini abbandona la sua vita spericolata per lasciarsi trasformare da Dio – si legge nella presentazione del concerto del chitarrista – Scende dal palco per intraprendere un percorso di conversione cristiana ancora in atto. Oggi continua a suonare e a produrre musica. Ma lo fa per annunciare il Vangelo! Un uomo coraggioso; un’ex rockstar capace di sfidare il dileggio di molti, di privarsi degli encomi dei fans e della vanagloria del successo. Tutto questo per raggiungere la meta più alta”.

Al fianco di Bonini gli altri interpreti dello spettacolo, che inizierà alle 21, sono la cantante Sara Trampetti, Franco Bontempi alla chitarra, Massimo Bagnardi al basso, Andrea Ferrara alle percussioni, e le narratrici Marina Bonalberti e Silvia Fagotti.