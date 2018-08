“Run with beer” una corsa degustando birra. Giovedì alle 20 al Parco della Porada a Seregno. Iscrizione all’appuntamento nei punti vendita SportIT (a Seregno in via Milano e a Cesano sulla Nazionale dei Giovi) e serata clou per l’Oktoberfest.

Sei chilometri di corsa con degustazioni di birra

Sei chilometri che si potranno percorrere di corsa o anche camminando e nei punti di rifornimento si potrà degustare birra. Una proposta che viene ripetuta per il secondo anno di fila, dopo il successo dell’edizione 2017.

La settimana all’Oktoberfest

Intanto, proseguono in settimana gli appuntamenti con l’Oktoberfest: questa sera doppio spettacolo live con BMB – Tributo a Bon Jovi e Five Roses – Tributo ai Guns’n Roses. Nel corso della serata la presentazione della stagione 2018/2019 del Seregno Calcio. Mercoledì 29 spettacolo live con i Living Theory tributo ai Linkin Park e Sugar,con un tributo ai System of a Down. Nella stessa serata raduno moto by Wemoto + spettacolo di sexy bike wash. Il 30 spettacolo live con gli Azione Mutande e Sexy Beer Show By Pepenero. Venerdì 31 si esibiscono gli Happy Hour, miglior tributo italiano a Ligabue e presentazione ufficiale dell’Hockey Seregno. Sabato spettacolo live con i Pensieri Positivi – Tributo a Jovanotti – ed esibizione boxe Seregno. Si chiude domenica con la Merqury band, miglior tributo italiano ai Queen. C’è spazio anche per la beneficenza con l’aperitivo dalle 18 con i ragazzi di Anfass Seregno e Piccolo Cottolengo di Don Orione.

Estrazione della sottoscrizione a premi a sostegno delle due associazioni.