Sabato 28 settembre torna la Giornata Nazionale ABIO. Volontari in 150 piazze italiane. Ecco dove saranno in Brianza.

Sabato 28 settembre i volontari ABIO porteranno in 150 piazze di tutta Italia il sorriso che ogni giorno – da oltre quarant’anni – regalano ai bambini e agli adolescenti in ospedale e alle loro famiglie.

Torna infatti come ogni anno La Giornata Nazionale Abio: un momento per far conoscere l’attività dei volontari sul territorio e, per chi lo desidera, per sostenere l’associazione ricevendo il simbolo della Giornata, un cestino di pere.

Grazie a questo straordinario contributo, le Associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane.

Anche nella nostra provincia sono previsti diversi banchetti a cura di Abio Brianza. Ecco dove potrete incontrare i volontari:

Carate Brianza:

Piazza IV novembre

Bar Le Sorelle (Via Cusani)

Bar Sole (Via Matteotti)

Desio: Piazza Conciliazione

Monza: Via Italia (Rinascente)

Seregno: Piazza Concordia

Villasanta: Via Confalonieri, 40

Vimercate: Centro Commerciale Torri Bianche (tangenziale Est uscita 19)

Per l’intera Giornata ai bambini saranno dedicati palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata alla solidarietà.

Abio Brianza in breve

ABIO Brianza è stata fondata nel 1984 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale.

I volontari dell’associazione si occupano di sostenere e accogliere bambini e famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera.

Tante le strutture dove opera lo staff di Abio, che sul territorio di Monza e Brianza conta circa 600 volontari:

– Ospedale San Gerardo di Monza

– Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo

– Ospedale di Vimercate

– Ospedale di Carate Brianza

– Ospedale di Desio

Obiettivi

Gli obiettivi portati avanti dai tantissimi operatori sono rivolti principalmente a ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta. I volontari infatti collaborano con le diverse figure operanti in ospedale per attuare, ciascuno nel proprio ruolo, una strategia di attiva promozione del benessere del bambino;

L’associazione punta ovviamente ad ampliare con il la sua presenza nel maggior numero di reparti pediatrici, per far sì che ogni bambino e ogni famiglia possano contare sul sostegno qualificato dei suoi volontari. Tra i suoi capisaldi anche quello di sviluppare tra operatori ed opinione pubblica una crescente attenzione alle indicazioni previste dalla Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale.

La Giornata Abio

Da quindici anni la Giornata Nazionale ABIO è una straordinaria occasione per raccontare la storia di questo grande gruppo di persone “a misura di bambino”: una storia fatta da 5.000 volontari che in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia sono al fianco dei piccoli, degli adolescenti in ospedale e delle loro famiglie.