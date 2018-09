Sabato 29 settembre Abio sarà in tutte le piazze italiane con i propri gazebo per la Giornata Nazionale. Diversi i gazebo presenti anche nelle piazze della Brianza.

L’associazione per il bambino in ospedale

Sabato 29 settembre i volontari ABIO porteranno in 150 piazze in tutta Italia il sorriso che ogni giorno – da quarant’anni – regalano ai bambini e agli adolescenti in ospedale.ABIO Brianza sarà presente nelle piazze di Monza in Arengario e a Vimercate al centro commerciale Torri bianche. Abio sarà presente anche a Villasanta in piazza Gervasoni, Carate Brianza in piazza quattro Novembre e a Desio in piazza Conciliazione. Presente uno stand anche a Seregno in piazza Concordia.

I volontari e la solidarietà

Grazie al contributo di tutti le Associazioni si potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane. La Giornata Nazionale è nata quattordici anni fa per raccontare quello che i volontari fanno ogni giorno in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia. Ma anche per coinvolgere le persone, invitarle a seguire i corsi di formazione per diventare volontari, spiegare che i bambini, gli adolescenti, i loro genitori, hanno dei diritti anche e soprattutto in ospedale.

Dal 1984 i volontari si occupano di sostenere e accogliere, presso i reparti pediatrici degli ospedali di Carate Brianza, Cinisello, Desio, Monza e Vimercate, bambini e famiglie. L’obiettivo finale è quello di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera. Abio Brianza conta al suo interno più di 590 volontari attivi.