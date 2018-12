Sacchi della spazzatura nei cestini pubblici multati 15 limbiatesi. Le ispezioni dei vigili ecologici hanno permesso di risalire agli autori dell’abbandono

Multati 15 limbiatesi

Altre quindici multe, ad altrettanti cittadini limbiatesi, rei di aver gettato la spazzatura nei cestini pubblici. Per loro, una sanzione da 200 euro, il massimo previsto per i privati cittadini. Sono aumentati, infatti, i controlli da parte dei due vigili ecologici, figure incaricate da Gelsia per il controllo del corretto conferimento dei rifiuti.

Ispezionato l’interno dei sacchetti

Le ispezioni sono aumentate soprattutto dopo l’introduzione del sacco blu. I due vigili hanno controllato nei giorni scorsi 25 cestini. In 15 di questi erano stati gettati sacchi di rifiuti domestici, che i proprietari avrebbero dovuto gettare proprio nel nuovo tipo di sacco. I responsabili sono stati identificati grazie al controllo della spazzatura. I due vigili sono quindi riusciti quindi a risalire ai proprietari del materiale e a multarli.