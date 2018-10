8.800 euro. A tanto ammonta la cifra raccolta dai 101 volontari dell’oratorio di Baruccana attivi nell’area del Crotto nel corso delle due settimane di Sagra Valtellinese.

“Un unico cammino di collaborazione”

La cifra è stata svelata alla comunità al termine della messa di domenica mattina, con l’apertura di un simbolico assegno sull’altare della chiesa. “Quest’anno il numero dei volontari è aumentato – sottolineano – e spaziano dai 10 agli 80 anni. Percorsi diversi si uniscono per l’occasione formando un unico cammino di crescita e collaborazione. I momenti di fatica si annullano grazie allo spirito propositivo di tutti i volontari, animati dalla volontà di costruire qualcosa di bello insieme”.

Un fiore all’occhiello della Sagra

Un lavoro ormai consolidato e valorizzato da anni, che permette ai volontari del Crotto di essere degli elementi chiave all’interno dell’eccellente meccanismo della Sagra Valtellinese. “Un grazie agli organizzatori della Sagra e alle associazioni come Croce Bianca, Ac BaSe 96, Associazione Nazionale Carabinieri Meda, soprattutto in occasione della serata che ha visto ospite Teo Teocoli. I fondi raccolti serviranno a sostenere le spese per il mutuo dell’oratorio e della chiesa” concludono i volontari.