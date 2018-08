Alla fine la risposta del “diretto interessato” è arrivata. Il Ministro dell’Interno e leader del Carroccio Matteo Salvini “bacchetta” don Cristiano Mauri per il tweet “incriminato” di qualche giorno fa.

Il numero uno della Lega infatti ha postato sulla propria pagina facebook l’articolo del giornaledilecco.it che raccontava il polverone sollevato dal tweet di don Cristiano Mauri. Il rettore del Collegio Volta di Lecco ed ex vicario parrocchiale della Comunità pastorale Santo Santo Crocifisso di Meda, infatti, nei giorni scorsi, aveva scritto “Secondo Libero l’85% dei cattolici è fedele a Salvini. La buona notizia è che un buon 15% è rimasto fedele al Vangelo” scatenando una vera e propria ridda di commenti. Tanti si sono schierati con lui. Altrettanti invece lo hanno duramente criticato e purtroppo non sono mancati nemmeno pesanti insulti. Anche la stampa nazionale ha dato risalto alla vicenda visto l’ondata “bipartisian” di indignazione con il mondo virtuale che si è diviso tra “pro don” e “contro don”. Quindi anche il Ministro dell’Interno, alla fine ha deciso di dire la sua…

“Essere leghisti è incompatibile con l’essere cristiani? Alcuni preti pensano più alla politica che ai loro fedeli”, ha scritto quindi Matteo Salvini a corredo del nostro articolo. Una vera e propria strigliata al sacerdote lecchese che in rete ha ricevuto, manco a dirlo, una valanga di condivisioni e commenti.

“Visti i valori etici relativi alla famiglia tradizionale, forse non vi è miglior cristiano di un leghista. Nessun altra ideologia difende il crocefisso come ha fatto la Lega”,

“Un vero cristiano dovrebbe gridare allo scandalo per lo sfruttamento dei paesi africani, dovrebbe stare li a combattere per la liberta e lo sviluppo di quei paesi, non avallare la fuga dei giovani, lo spopolamento continuo dell’ Africa, la morte in mare di tanti innocenti, lo sfruttamento e la tratta…un vero cristiano dovrebbe avere tanto da fare per aiutarli a restare accanto ai loro affetti, dove sono nati e dove é loro diritto vivere, tanto da fare da non avere tempo per pensare ad altro…aiutare veramente significa risolvere i problemi di un paese e di un popolo, non aiutare a fuggire…fuggire dove poi?? Dove sono questi ” paradisi” capaci di dare lavoro e dignità a queste persone ?? In Italia??? Annamo bene!!!”.

E ancora “Sono cattolico praticante e voto salvini ! Dio ci chiede di essere buoni e non FESSI!”