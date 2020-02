“Salvini nero” aggiudicato per 60mila euro.

“Salvini ha perso, ha vinto il mio Matteo, quello che riconosce la dignità di ogni persona, al di là della razza, del credo e dell’orientamento sessuale”. E’ entusiasta l’artista afro-italiano con casa e studio a Meda Luigi Christopher Veggetti Kanku: la sua opera “Salvini nero”, realizzata per provocare, ma anche fare del bene e promuovere la cultura, è stata aggiudicata per 60mila l’euro.

Chiusa l’asta virtuale

Il suo quadro con protagonista un Matteo Salvini nero, con il collare da prete, un abito per metà africano e per l’altra arcobaleno, era stato messo in vendita attraverso un’asta virtuale all’inizio di gennaio (LEGGI QUI LA NOTIZIA) . Lo scopo? Suscitare una riflessione «vestendo Salvini dei suoi stessi strumenti di paura, persuasione e manipolazione, ma anche destinare una parte del ricavato a una Ong.

60mila euro per aiutare una Ong

L’asta, a base zero, si è chiusa il 31 gennaio e l’opera è stata aggiudicata per 60mila euro. “60mila euro per aiutare una Ong e sostenere altre tre manifestazioni culturali finalizzate all’inclusione sociale – ha commentato Kanku – In Italia, dove la cultura ha sempre meno budget e i Comuni si trovano costretti a cestinare progetti, parte di questo fondo potrà contribuire a supportare questi tre eventi e a non dover rinunciare a una possibilità di confronto collettivo”.

A breve il nome del beneficiario

E’ soddisfatto dell’esito dell’iniziativa: “Salvini nero è stata una performance rivelatrice, mi ha permesso di vedere delle dinamiche che non mi aspettavo: non ha vinto un partito, ha vinto l’uomo, l’empatia al di là delle posizioni politiche di ognuno. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, ma soprattutto a chi si è aggiudicato l’opera rendendo tutto questo possibile”. Nei prossimi giorni Kanku valuterà definitivamente a quale Ong devolvere il 50 per cento del ricavato e dopo il festival di Sanremo, il 10 febbraio, renderà pubblico il nome del beneficiario.