“Salvini nero”, l’ex ministro Matteo Salvini ironizza sull’asta virtuale dell’artista di Meda Luigi Christopher Veggetti Kanku.

«Quasi quasi partecipo all’asta. L’arte (se è davvero arte) non ha confini». Con questo post pubblicato sul suo profilo Instagram l’ex ministro Matteo Salvini ironizza sull’asta virtuale «Salvini nero» promossa dall’artista medese Luigi Christopher Veggetti Kanku, che partirà il 2 gennaio con l’obiettivo di stimolare una riflessione ma anche di lanciare un messaggio di solidarietà, dato che una parte del ricavato andrà in beneficenza.

Il post su Instagram: “Quasi quasi partecipo”

Al leader leghista non è sfuggito l’articolo pubblicato dalla nostra testata online (giornaledimonza.it) per annunciare la nuova provocazione dell’artista afroitaliano (LEGGI QUI LA NOTIZIA) e l’ha ripreso sul proprio profilo Instagram, corredandolo da un ironico commento. Non se l’è presa, anzi ci ha scherzato su, rispondendo lui stesso con una provocazione: «Quasi quasi partecipo». E Kanku, interpellato per un commento sul post dell’ex vicepremier, risponde per le rime, con un filo di sarcasmo: «L’ente a cui andrà una parte del ricavato sarà una Ong, non ho ancora deciso quale… Non so se Salvini avrà ancora tanta voglia di partecipare…».