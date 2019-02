San Gerardo: il direttore della Asst ha scelto la sua squadra. Nominati i direttori sanitario, socio-sanitario e amministrativo.

San Gerardo: ecco la squadra

Sono stati nominati questa mattina, venerdì 8 febbraio, i tre nuovi direttori che entreranno a far parte della Direzione strategica della Asst di Monza. A sceglierli il direttore generale Mario Alparone, che non ha perso tempo visto che gli elenchi ai quali attingere per le nomine delle nuove figure sono stati ufficializzati dalla Giunta della Regione Lombardia guidata dal presidente Attilio Fontana soltanto ieri.

In qualità di direttore amministrativo è stato nominato Stefano Scarpetta, 46 anni, laurea in Scienze Economiche e prima in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino, ha conseguito anche un Master in Business Administration (Mba) e l’Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie di Sda Bocconi. L’ultima esperienza professionale è legata alla direzione amministrativa dell’Asl di Asti dal giugno 2018. La stessa Asl dalla quale arriva il dottor Alparone.

Come direttore socio-sanitario è stato nominato Gianluca Peschi, 48 anni. Ha all’attivo diversi corsi post-universitari sulla gestione delle risorse umane. Nel 2015 ha conseguito il Certificato di formazione manageriale per direttore di azienda sanitaria. Lavora nel settore sociosanitario dal novembre del 2002 dapprima come direttore di Rsa, in seguito come coordinatore di diverse unità d’offerta nel nord Italia.

Il nuovo direttore sanitario è invece Laura Radice, già direttore medico del presidio ospedaliero San Gerardo. Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Medicina del Lavoro e Igiene Industriale a cui ha fatto seguito il dottorato di ricerca e una ulteriore specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Laura Radice ha rivestito il ruolo già nel 1989 di Ispettore Sanitario presso il San Gerardo dove ha iniziato la carriera direzionale, in qualità di vice direttore sanitario.

I tre neo Direttori entreranno in carica a partire dal 15 febbraio.