La terza serata del Festival è stata seguita da 9 milioni e 409mila spettatori pari al 46,7% di share. Un calo rispetto alla stessa serata dello scorso anno quando Baglioni si portò a casa uno share del 51.6% con 10 milioni 805mila spettatori incollati davanti alla tv.

Sanremo 2019: serata dei duetti

Grande attesa per la quarta serata del Festival che vedrà protagonisti i 24 big accompagnati da attori, cantanti, e artisti per “impreziosire” le proprie canzoni. La serata dei duetti vedrà come ospite d’eccezione Ligabue con un omaggio a Guccini.

ECCO GLI ABBINAMENTI:

Ultimo con Fabrizio Moro – I tuoi particolari

con Fabrizio Moro – I tuoi particolari Simone Cristicchi con Ermal Meta – Abbi cura di me

con Ermal Meta – Abbi cura di me Zen Circus con Brunori Sas – L’amore è una dittatura

con Brunori Sas – L’amore è una dittatura Daniele Silvestri con Manuel Agnelli – Argento vivo

con Manuel Agnelli – Argento vivo Paola Turci con Beppe Fiorello – L’ultimo ostacolo

con Beppe Fiorello – L’ultimo ostacolo Nek con Neri Marcoré – Mi farò trovare pronto

con Neri Marcoré – Mi farò trovare pronto Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci – Nonno Hollywood

con Paolo Jannacci – Nonno Hollywood BoomDaBash con Rocco Hunt – Per un milione

con Rocco Hunt – Per un milione Mahmood con Guè Pequeno – Soldi

con Guè Pequeno – Soldi Loredana Bertè con Irene Grandi – Cosa ti aspetti da me

con Irene Grandi – Cosa ti aspetti da me Anna Tatangelo con Syria – Le nostre anime di notte

con Syria – Le nostre anime di notte Francesco Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato – Aspetto che torni

con Bungaro ed Eleonora Abbagnato – Aspetto che torni Einar con Biondo – Parole Nuove

con Biondo – Parole Nuove Achille Lauro con Morgan – Rolls Royce

con Morgan – Rolls Royce Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena – Senza farlo apposta

con Cristina D’Avena – Senza farlo apposta Arisa con Tony Hadley e i Kataklò – Mi sento bene

con Tony Hadley e i Kataklò – Mi sento bene Ex Otago con Jack Savoretti – Solo una canzone

con Jack Savoretti – Solo una canzone Ghemon con Diodato e i Calibro 35 – Rose Viola

con Diodato e i Calibro 35 – Rose Viola Irama con Noemi e Caterina Guzzanti – La ragazza con il cuore di latta

con Noemi e Caterina Guzzanti – La ragazza con il cuore di latta Motta con Nada – Dov’è l’Italia

con Nada – Dov’è l’Italia Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci – I ragazzi stanno bene

con Enrico Ruggeri e Roy Paci – I ragazzi stanno bene Nino D’Angelo e Livio Cori con Sottotono – Un’altra luce

con Sottotono – Un’altra luce Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo – Un po’ come la vita

con Giovanni Caccamo – Un po’ come la vita Il Volo con Alessandro Quarta – Musica che resta

I favoriti

Ultimo, Silvestri, Irama e Cristicchi per la vittoria finale; il premio della critica sembra già di Daniele Silvestri feat. Rancore. Apprezzata dalla stampa Loredana Bertè e la Rolls- Royce di Achille Lauro. Ultimo è in testa anche agli streaming sanremesi. Domani uscirà la compilation ufficiale da quest’anno tornata disponibile anche in vinile.

E infine, la classifica provvisoria della terza sera

Area blu

Simone Cristicchi

Mahmood

Irama

Ultimo

Area gialla

Enrico Nigiotti

Motta

Zen Circus

Francesco Renga

Zona rossa

Anna Tantagelo

Nino D’Angelo e Livio Cori

Boombadash

Patty Pravo e Briga

