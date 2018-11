Tante novità per il corpo musicale Santa Cecilia Seveso: la banda ha infatti un nuovo presidente, Eleonora Bottinelli. Dopo 25 anni di mandato Bruno Mariani ha detto basta: “Meglio lasciare spazio alle nuove generazioni”, tuttavia resterà come presidente emerito.

Tanti nuovi incarichi

Oltre a Bottinelli, prima donna nella storia della Santa Cecilia Seveso a ricoprire questo ruolo, la banda ha annunciato l’ingresso tra i soci e sostenitori di Paolo Perego e la nomina a vicepresidente di Vittorio Figini, Ferruccio De Toni resta coordinatore, mentre Mariani, come detto, avrà l’incarico di presidente emerito.

Novità anche in chiave giovanile: Graziano Santambrogio sarà responsabile coordinatore degli insegnanti che seguono i ragazzi. “Puntiamo a migliorare la qualità sonora e a crescere, stiamo lavorando per questo con il maestro Luca Panettiere – afferma il nuovo presidente – Io spero invece di essere all’altezza del ruolo. Grazie al presidente emerito Mariani, ad Angelo Radice, Sergio Lanzani ed Armando Catò per il loro continuo ed immancabile aiuto”.

Iniziative per tutti

La Santa Cecilia Seveso conta 32 musicanti oltre che della realtà della Junior Band, un’esperienza di banda giovanile. “Abbiamo poi anche una scuola di propedeutica musicale, guidata da Sara Figliuolo” spiega Bottinelli. Ora il corpo musicale si preparerà ai tanti prossimi appuntamenti: si comincia giovedì 22 con la messa dedicata a Santa Cecilia alla chiesa San Carlo, un’altra messa ci sarà sabato alle 18 nella parrocchia prepositurale, mentre alle 20 cena sociale in oratorio Paolo VI. Domenica 25 ecco “L’opera in banda”, in collaborazione con l’associazione Bottega Letteraria. Nella sede di viale Vittorio Veneto ci sarà una serata di ascolto e commento musicale con l’opera “Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini che sarà proiettato, presentato e illustrato dal maestro Laura Sala. A dicembre invece nuovi eventi legati a Natale: il 16 in piazza Confalonieri e il 23 messa di Natale in chiesa prepositurale.