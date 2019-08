La decana di Besana nonna Nannina, con le sue 108 primavere (LEGGI QUI LA SUA STORIA), è in buona compagnia. Sapete quanti sono i centenari in Italia?

Molti più di quanto si potrebbe pensare…

Sono ben 14.456 le persone residenti in Italia che hanno compiuto i 100 anni di età (il dato è aggiornato al 1 gennaio 2019). Ma la cosa che colpisce di più è il fatto che siano donne nell’84% dei casi.

Gli ultracentenari

Nel panorama europeo l’Italia, insieme alla Francia, detiene il record del numero di ultracentenari.

Tra il 2009 e il 2019 sono 5.882 gli individui che hanno raggiunto l’importante traguardo dei 105 anni di età.

Anche gli anziani over 110 anni e oltre sono cresciuti fortemente, passando da 10 a ben 21. A oggi la persona vivente più longeva d’Italia è una donna di 113 anni residente in Emilia-Romagna.

Dove vivono

La maggior parte dei centenari risiede nel Nord Italia. Tra quelli di oltre 105 anni, 338 risiedono nel Nord-ovest, 225 nel Nord-est, 207 al Centro, 230 al Sud e 112 nelle Isole. La regione con il rapporto più alto tra semisupercentenari e il totale della popolazione residente alla stessa data è la Liguria (3,3 per 100 mila), seguita da Friuli-Venezia Giulia (3,0 per 100 mila) e Molise (2,6 per 100 mila). La Lombardia, nonostante abbia il maggior numero di semi-supercentenari in valore assoluto (201), presenta un rapporto tra popolazione di 105 anni e oltre e quella totale residente pari a 2,0 per 100 mila, in linea con il dato nazionale

Giuseppe e Maria

Circa l’85% dei supercentenari vive in famiglia, il 15% in un istituto. I nomi più comuni tra gli appartenenti a questo speciale gruppo sono Giuseppe e Maria mentre considerando la cittadinanza gli stranieri osservati negli anni di indagine sono solo 30 (0,5%). La stagione invernale è il periodo più a rischio: più del 40% dei semisupercentenari è infatti deceduto tra dicembre e marzo.

