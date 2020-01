Sardine brianzole di nuovo in piazza: flashmob sabato 18 gennaio. Dopo l’appuntamento di metà dicembre, il titolo di questo raduno è “Nei panni dell’altro”.

Ad un mese di distanza le sardine brianzole tornano in piazza. Lo faranno sabato 18 gennaio a Monza, in piazza Roma, con un flashmob dal titolo “Nei panni dell’altro“.

Dopo il raduno del 14 dicembre, che ha visto la partecipazione di oltre 700 persone, le sardine puntano, con questo nuovo flashmob, a una piazza senza simboli o bandiere di partito ma solo a favore dell’inclusione sociale.

“Riconosciamo che i temi da affrontare sono molti e complessi” – si legge in una breve nota stampa diffusa nel pomeriggio di oggi, martedì 14 gennaio. “Per questo vogliamo creare una piazza senza simboli o bandiere di partito ma a favore dell’inclusione sociale delle categorie di persone di cui una certa politica non si sta occupando. Esodato, disoccupato, richiedente asilo, omosessuale…

Vogliamo dar loro visibilità e riportare le condizioni sociali più delicate sulla bocca di tutti, non solo nelle aule e nelle riunioni di pochi”.

“Siamo stati accusati di non fare e di essere poco concreti – si legge ancora nel comunicato -: è per questo che al flashmob raccoglieremo anche indumenti e coperte da donare a delle cooperative del territorio. Una azione concreta a favore dei più deboli.”

C’è però chi andrà a Bologna

Non tutte le sardine brianzole sabato si recheranno però in piazza Roma a Monza, perché sono diverse quelle che parteciperanno all’evento nazionale a Bologna, previsto per il 18 e 19 gennaio. Si spiega così perché la pagina ufficiale nazionale “Facebook 6000 sardine” non pubblicizza il flashmob di Monza ma invita tutte le sardine d’Italia ad essere a Bologna già il 18 mattina per partecipare al Sardina Tour alla scoperta della “Barriera corallina bolognese”.

