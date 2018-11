Dove sciare in Lombardia? L’offerta è molto ampia e per tutti i gusti. La neve caduta nell’ultimo periodo ha favorito la preparazione della piste e si preannuncia una stagione da spettacolo.

Sciare in Lombardia

Domani, 1 dicembre 2018, le principali stazioni sciistiche lombarde apriranno. Da Madesimo a Livigno, da Ponte di Legno ai piani di Bobbio, ecco la situazione.

Livigno| Sondrio

Livigno, Provincia di Sondrio, forse la più rinomata località turistica tra quelle invernali della Lombardia, aprirà ufficialmente gli impianti da domani, sabato 1 dicembre 2018 dopo aver battuto tutti sul tempo inaugurando la stagione dello sci di fondo in anticipo. (QUI TUTTE LE INFO)

Bormio e Santa Caterina | Sondrio

Dal 24 novembre gli impianti sono già aperti Santa Caterina Valfurva, dal 1° dicembre apriranno anche a Bormio, e dal 7 dicembre per il versante Cima Piazzi, si darà ufficialmente il via alla stagione invernale 2018/2019; Invece il versante di San Colombano aprirà il 21 dicembre 2018. Le tre ski aree collegate tra loro attraverso grazie al servizio bus gratuito e accessibili con uno skipass unico plurigiornaliero. (QUI TUTTE LE INFO).

Valmalenco| Sondrio

A pochi chilometri da Sondrio, capoluogo valtellinese, si trovano gli impianti della Valmalenco. La funivia porta fino a 2080 metri di quota e si prende da Chiesa Valmalenco, raggiungibile si in auto che con un bus navetta dalla stazione ferroviaria sondriese. Da lì gli sciatori hanno a disposizione oltre 60 km di piste. L’apertura degli impianti è confermata per domani, 1 dicembre 2018. (QUI TUTTE LE INFO)

Madesimo | Sondrio

Confermata l’apertura per domani anche a Madesimo, in Valchiavenna, Provincia di Sondrio. La località si raggiunge percorrendo la Statale 36 continuando verso lo Spluga dopo aver superato Colico. (QUI TUTTE LE INFO)

Aprica | Sondrio

Situazione ancora incerta all’Aprica, Provincia di Sondrio. Gli impianti apriranno sabato 1 dicembre 2018 ma solo parzialmente. I gestori si aspettano a fare previsioni anche per il Ponte dell’Immacolata. (QUI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI)

Ski aree in Val Brembana | Bergamo

Mentre i Piani di Bobbio apriranno sabato 1 dicembre 2018 per le altre aree sciistiche della Val Brembana, in Provincia di Bergamo, l’apertura è posticipata. Foppolo, Carona Carisole e Piazzatorre Le Torcole infatti apriranno venerdì 7 dicembre 2018 (QUI TUTTE LE INFO).

Ponte di Legno-Tonale | Brescia

Sabato 1 dicembre la stagione invernale entra ancora più nel vivo per il Passo Tonale, con l’apertura di altre piste che vanno ad aggiungersi a quelle del ghiacciaio e con l’apertura della cabinovia che collega Ponte di Legno al Passo Tonale. Ecco le piste che saranno fruibili da sabato:Valena (già aperta), Valbiolo, Tonale Occidentale, Cady Sit, Tre Larici, Tonalina e Vittoria (QUI TUTTE LE INFO)

Monte Campione e Borno | Brescia

Monte Campione, Provincia di Brescia, sta preparando le piste attraverso gli spara neve per essere pronti il 7 dicembre, l’apertura è confermata per il Ponte dell’Immacolata(QUI TUTTE LE INFO). Obbiettivo anche per Borno che spera ancora in qualche nevicata prima dell’apertura (QUI TUTTE LE INFO).