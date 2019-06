Trasporto pubblico locale: sciopero regionale giovedì 13 giugno. Lo comunica, in una nota, l’Ufficio Stampa Lombardia della Cisl. Venerdì 7 giugno, come già annunciato, si fermeranno invece i treni.

Sciopero del trasporto pubblico locale giovedì 13 giugno

I lavoratori del trasporto pubblico locale e delle aziende FNMA (Autolinee), FNM Holding e FN RETE sciopereranno giovedì 13 giugno per quattro ore in tutta la Lombardia. Lo comunica, in una nota diffusa alla stampa, l’Ufficio Stampa Lombardia della Cisl.

“Preoccupa la grave incertezza sulle risorse da destinare al trasporto pubblico locale. Il congelamento dei finanziamenti operato dalla Legge di Bilancio 2019 mette a rischio il servizio all’utenza e l’occupazione in tutto il settore – si legge nella nota.

La mobilitazione è proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Lombardia.

“Lo stop ai finanziamenti potrebbe portare alla diminuzione di 300 milioni di euro per tutto il territorio nazionale e 52 milioni di euro per il territorio lombardo”, segnalano le tre categorie regionali. “Una situazione che rischia di compromettere drasticamente il processo di riforma delineato dalla Legge Regionale 6/2012”.

Per illustrare le condizioni del settore e i motivi della protesta Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti regionali terranno anche una conferenza stampa giovedì 6 giugno a Milano, presso la sede regionale Cisl.

Proprio in queste ore anche Autoguidovie (area Monza e Brianza) ha fatto sapere, attraverso una nota sul sito web che:

“Il giorno 13/06/2019 a causa di uno sciopero regionale proclamato dalle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti di 4 ore saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: da inizio servizio sino alle ore 8.29 e dalle 12.30 a fine servizio. Potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria dalle 8.30 sino alle 12.29”.