Sciopero venerdì 25 ottobre: ecco le modalità per il trasporto pubblico a Monza. L’agitazione riguarderà anche il comparto scuola.

Come già annunciato nel giorni scorsi, venerdì 25 ottobre ci sarà uno sciopero generale proclamato dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali CUB e SGB. L’agitazione come potete leggere in questo approfondimento coinvolgerà trasporti e scuola e in certe zone anche i servizi della nettezza urbana.

Le modalità per il trasporto pubblico a Monza

Per quanto riguarda il trasporto pubblico la società NET – Nord Est Trasporti – comunica che l’agitazione è prevista a Monza dalle ore 9 alle 11,50 e dalle 14,50 al termine del servizio per il Servizio Urbano. Per il Servizio Extra Urbano invece l’agitazione è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Le motivazioni dello sciopero

Queste le motivazioni dei promotori dell’agitazione: