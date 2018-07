Scorpacciata d’anguria questa sera, sabato, a Veduggio. Appuntamento a Bruscò per la serata organizzata dalla Pro loco, con la partecipazione dei negozianti e il patrocinio del Comune.

Serata al sapore d’anguria

Si parte alle 19, nel rione Bruscò, per continuare fino alla mezzanotte. Si potrà gustare l’anguria distribuita dalla Pro loco. Ma non solo. Il “menù” prevede anche pesce fritto, pizza, patatine e tante altre specialità. Annaffiate da buona birra.

Divertimento per grandi e piccini

Non mancheranno poi musica, promozioni. E, per i più piccoli, palloncini e gonfiabili. Insomma, una serata da non perdere.